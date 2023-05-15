Молодой 🔥 UI/UX Дизайнер 🔥

👋 Привет! 👋

Меня зовут Владимир, мне 23 года. Проживаю в городе Киев, Украина. Люблю то чем занимаюсь , целеустремленно иду к своим целям , а также совершенствую свой skill в дизайне. Я максимально вовлечен в свою работу и сделаю все возможное для заказчика который меня выбрал и был доволен 

🔥 Работа🔥

Работаю в Figma,inVision,AdobeXD.

Создаю дизайны Landing page, веб сайтов, мобильные приложения под iOS. Берусь за редизайн как полный так и частичный.

 Обсудим ваш заказ в любое время

Могу обсудить работу с вами как при личной встрече если это Киев, так и по телефону или видеосвязи. Вайбер , телеграм , зум , скайп.

За правки платить не надо!

Бесплатно вношу коррективы в работу 

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