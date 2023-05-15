Молодой 🔥 UI/UX Дизайнер 🔥
👋 Привет! 👋
Меня зовут Владимир, мне 23 года. Проживаю в городе Киев, Украина. Люблю то чем занимаюсь , целеустремленно иду к своим целям , а также совершенствую свой skill в дизайне. Я максимально вовлечен в свою работу и сделаю все возможное для заказчика который меня выбрал и был доволен
🔥 Работа🔥
Работаю в Figma,inVision,AdobeXD.
Создаю дизайны Landing page, веб сайтов, мобильные приложения под iOS. Берусь за редизайн как полный так и частичный.
Обсудим ваш заказ в любое время
Могу обсудить работу с вами как при личной встрече если это Киев, так и по телефону или видеосвязи. Вайбер , телеграм , зум , скайп.
За правки платить не надо!
Бесплатно вношу коррективы в работу
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#440
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#2496