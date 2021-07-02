Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка59 просмотров

Нужен дизайн для небольшого сайта сервиса, как обсуждали лично

4 года назад
Anatol_17
Анатолий 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$100
4 дня
Очень рад сотрудничеству с Ангелиной, приняла во внимание все мои пожелания, сделала дизайн даже быстрее чем договаривались. Рекомендую.
Понравилось работать с Анатолием, всегда на связи, сразу дал необходимую информацию и четкое ТЗ, что позволило быстро выполнить заказ.

Заявки фрилансеров

Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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