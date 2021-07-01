Создать гайдлайн для будущего дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок402 просмотра

Создать гайдлайн для будущего дизайна.

ПДФ документов, сайтов, вебинарных презентаций и т.д.

Что должен в себя включать гайдлайн:

- Шрифты, их размеры для разных форматов

- Цвета, для фона, стилистики, и контраста

- Визуальная стилистика (Расположение текста, фон, цветовые комбинации и т.д.)

Оплата обсуждается, жду детальную презентацию ваших услуг и кейсы

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