Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся строительством загородных домов. Проект включает создание вайрфрейма и постраничный дизайн 7 страниц. В наличии черновая структура и референсы. Ожидается поэтапная работа с четкими сроками и требованиями. Примеры работ и текущая занятость обязательны для рассмотрения заявки.
Требуется адаптировать макет для веба
Есть макет лендинга (см. вложение) который в целом устраивает по дизайну, но чисто технически не вполне подходит для веба.
Нужно его адаптировать для того, чтобы отправить на верстку.
Что сейчас не устраивает:
- Слишком крупный шрифт при большой ширине окна браузера
- Слишком длинный по высоте, долго мотать
- Форма "Создадим уникальный шар вместе" слишком большая по высоте, не влезает в экран
Что нужно сделать:
1) Нужно сделать 3 варианта лендинга под разные разрешения, подготовить их для адаптивной верстки:
- шириной 2560 (или 1920)
- шириной 1280 (или 1024)
- шириной 360 (или 320 - под мобильные)
2) Все варианты должны быть отрисованы на 1 странице в Figma или в PSD.
3) Качество картинок нужно сохранить максимально высоким, чтобы на retina-дисплеях все выглядело качественно
4) Шапку и подвал отрисовывать не надо - они уже сверстаны.
Макет лендинга будет предоставлен в PSD.
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