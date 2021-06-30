Требуется адаптировать макет для веба

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок1235 просмотров

Есть макет лендинга (см. вложение) который в целом устраивает по дизайну, но чисто технически не вполне подходит для веба.

Нужно его адаптировать для того, чтобы отправить на верстку.

Что сейчас не устраивает:

- Слишком крупный шрифт при большой ширине окна браузера

- Слишком длинный по высоте, долго мотать

- Форма "Создадим уникальный шар вместе" слишком большая по высоте, не влезает в экран

Что нужно сделать:

1) Нужно сделать 3 варианта лендинга под разные разрешения, подготовить их для адаптивной верстки:

- шириной 2560 (или 1920)

- шириной 1280 (или 1024)

- шириной 360 (или 320 - под мобильные)

2) Все варианты должны быть отрисованы на 1 странице в Figma или в PSD.

3) Качество картинок нужно сохранить максимально высоким, чтобы на retina-дисплеях все выглядело качественно

4) Шапку и подвал отрисовывать не надо - они уже сверстаны.

Макет лендинга будет предоставлен в PSD.

Figma
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umadigital
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