Необходимо отрисовать и модернизировать имеющийся сайт в Figma, ориентируясь на mobile first. Задача включает перенос десктопного дизайна, разложение макета на базовые элементы и их пересборку. Объем - 10 страниц в мобильном, 1366 и 1920 разрешениях, с единой стилистикой всех элементов. Примеры работ в Figma приветствуются.