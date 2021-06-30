Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок699 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта, от вайрфрейма до прототипа.

Сфера: строительство загородных домов под ключ.

Есть чёткий референс и черновая структура текста в документе ниже).

Поэтапная работа на проекте

  • Проработка юзер-флоу, создание вайрфрейма: схематичного ч/б изображения блоков с

    намеченным расположением элементов: кнопок, изображений, текстов.

  • Постраничный дизайн-макет.

Минимальных выход проекта: готовый дизайн 7 страниц сайта.В справочном документе проекта на гугл-доке, собрана вся подробная информация:

  • общие сведения
  • Описание основных товаров или услуг:
  • Позиционирование компании:
  • Польза, УТП
  • Целевая аудитория (собраны портерты)
  • Сайты референсы (конкуренты, нравится, не нравится)
  • Пожелания по характеру
  • Стуктура (в файле только виденье главной страницы, остальные страницы также готовы и предоставляются исполнителю).
К заявке прикрепляйте:

  • примеры работ (в контексте задач или процессов, а не просто картинки),
  • текущая занятость,
  • удобный вид время связи.
Антибот: 15+2.

Бюджет обсуждаем с исполнителем.

Дедлайн 12 июля, начать работу по дизайну планируем 1 - 2 июля, разбиваем проект на блочные этапы со сроками.

4 года назад
SlivTima
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