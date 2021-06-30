Необходимо отрисовать и модернизировать имеющийся сайт в Figma, ориентируясь на mobile first. Задача включает перенос десктопного дизайна, разложение макета на базовые элементы и их пересборку. Объем - 10 страниц в мобильном, 1366 и 1920 разрешениях, с единой стилистикой всех элементов. Примеры работ в Figma приветствуются.
Разработать дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта, от вайрфрейма до прототипа.
Сфера: строительство загородных домов под ключ.
Есть чёткий референс и черновая структура текста в документе ниже).
Поэтапная работа на проекте
- Проработка юзер-флоу, создание вайрфрейма: схематичного ч/б изображения блоков с
намеченным расположением элементов: кнопок, изображений, текстов.
- Постраничный дизайн-макет.
- общие сведения
- Описание основных товаров или услуг:
- Позиционирование компании:
- Польза, УТП
- Целевая аудитория (собраны портерты)
- Сайты референсы (конкуренты, нравится, не нравится)
- Пожелания по характеру
- Стуктура (в файле только виденье главной страницы, остальные страницы также готовы и предоставляются исполнителю).
- примеры работ (в контексте задач или процессов, а не просто картинки),
- текущая занятость,
- удобный вид время связи.
Бюджет обсуждаем с исполнителем.
Дедлайн 12 июля, начать работу по дизайну планируем 1 - 2 июля, разбиваем проект на блочные этапы со сроками.
Заявки фрилансеров
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