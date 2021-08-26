Необходимо создать дизайн сайта, основываясь на техническом задании и прототипе. Бюджет составляет 3000 рублей, срок выполнения - полтора дня. Техническое задание и прототип предоставлены в файле.
Отрисовать и модернизировать имеющийся сайт в Figma
Планируем переверстать сайт отталкивая от принципа mobile first.
При это редизайн сайта делать не планируем.
Вижу следующий порядок задач.
Перенести имеющийся дизайн сайта (десктоп) в Фигму.
Разложить макет до базовых элементов и "пересобрать" отталкиваясь в первую очередь от мобильной версии.
Все элементы привести к единой стилистике.
Примерный объем - 10 разных страниц в трех разрешениях (мобайл, 1366, 1920)
В отклике пожалуйста укажите хотя бы один пример своих макетов в Фигме.
Выбранный исполнитель
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