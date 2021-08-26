Планируем переверстать сайт отталкивая от принципа mobile first.

При это редизайн сайта делать не планируем.

Вижу следующий порядок задач.

Перенести имеющийся дизайн сайта (десктоп) в Фигму.

Разложить макет до базовых элементов и "пересобрать" отталкиваясь в первую очередь от мобильной версии.

Все элементы привести к единой стилистике.

Примерный объем - 10 разных страниц в трех разрешениях (мобайл, 1366, 1920)

В отклике пожалуйста укажите хотя бы один пример своих макетов в Фигме.