Отрисовать и модернизировать имеющийся сайт в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок626 просмотров

Планируем переверстать сайт отталкивая от принципа mobile first.

При это редизайн сайта делать не планируем.

Вижу следующий порядок задач.

Перенести имеющийся дизайн сайта (десктоп) в Фигму.

Разложить макет до базовых элементов и "пересобрать" отталкиваясь в первую очередь от мобильной версии.

Все элементы привести к единой стилистике.

Примерный объем - 10 разных страниц в трех разрешениях (мобайл, 1366, 1920)

В отклике пожалуйста укажите хотя бы один пример своих макетов в Фигме. 

Figma
4 года назад
Amritaofficial
Сергей 
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Выбранный исполнитель

andrew_bersh_del
Андрей 
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Андрей быстро и качественно выполнил всю работу. Всегда был на связи, вносил все пожелания и доработки. В результате мы получили хорошие макеты для сайта. Рекомендую!
Приятный заказчик который разбирается в своем деле. Спасибо за молниеносные ответы и уточнение всех тонкостей технического задания. Все правки были точно расписаны и систематизированны. Было приятно поработать вместе!

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