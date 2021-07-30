Дизайн веб страниц в Figma

Необходимо адаптировать существующий скрипт Tampermonkey, который выполняет математические задачи из таблицы на сайте, к измененному дизайну страницы. Скрипт ранее работал, но после обновления дизайна перестал функционировать. Требуется внести изменения для восстановления его работы.