Требуется разработать дизайн сайта для гостиничного дома 'Дубрава' в Алупке, Крым. Необходимо создать макет главной страницы в виде лендинга на 6 экранов и макет страницы номера. Имеется подробное ТЗ и логотип. Ожидаются предложения по цене.
Дизайн веб страниц в Figma
Дизайн страниц в Figma по макету
Макеты вышлю кандидатам в лс
Выбранный исполнитель
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