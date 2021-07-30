Дизайн веб страниц в Figma

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок541 просмотр

Дизайн страниц в Figma по макету

Макеты вышлю кандидатам в лс

Figma
4 года назад
EasyWebstudio
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель
Все просто замечательно! Сразу сработались, довольно длительное время сотрудничаем уже. Все нравится!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Максим
 
21 год
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Тудор
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алевтина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
23 дня назад
145 отзывов
4 года назад
Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Павел
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Владимир
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Наталья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
42 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Артём
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Римма
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Александра
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Яна
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Карина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Женя
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

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