Дизайн Лендинга

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Закрыт120 заявок1269 просмотров

Привет ребят нужна помощь!!

Нужен дизайн сайта в Figma. 6 блоков.

Примерный прототип, корпоративные цвета, логотип скину.

Предлагайте сроки и цену.

Figma
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