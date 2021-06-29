Дизаин

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Завершен59 заявок1296 просмотров

Нужно сделать дизаин лендинга, полностью есть понимание что должно быть на нем, нужно просто собрать. 

Лен односкрольный, картинка и форма реги

4 года назад
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

Leonkation
Александр 
24 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$15
5 дней
И так с чего начать свой отзыв, начну с того что я в шоке. Исполнитель не задал мне не одного вопроса, и выдал конечный результат который меня поразил, все точно по тз. И не одной правки!!! Ребята всем советую.
С Михаилом приятно работать, четкая постановка цели, точно знает чего хочет. Всегда на связи, быстрая оплата!

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