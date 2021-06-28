пишу простой не для того, чтобы сбить цену, а потому что простой и нужен- есть главный сайт, а теперь нужна 1 страничка (лэндинг) для продаж книг.

тематики - книги по эзотерике, параллельные миры и т.д.

поэтому нужен именно простой без больших трудозатрат дизайн, но чтобы был стильный и отражал тематику немного, без особой экспрессии. впрочем можно и не делать этого акцента вовсе, на ваше усмотрение.

также он должен быть потенциально адаптивным, то есть с возможностью открываться и на ПК и на мобильном.

пишите цены и сроки, также готов рассмотреть готовые предложения страничек.

п.с. НУЖЕН НЕ САЙТ. а дизайн, картинка.