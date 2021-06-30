Дизайн сайта

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Завершен26 заявок1032 просмотра

Сделайте крутой дизайн сайта работа в Греции 

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$600
5 дней
Это афигенный отзыв за лучшую работу.
С Бахтияром работается на ура! Прислушивается и не сопротивляется, чтобы получился очень крутой современный дизайн! 😄 Заказчик — огонь!

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Дмитрий
 
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