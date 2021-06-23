быстро опишу ситуацию : Возможно ли сделать простенький дизайн сайта, главной страницы. Чтобы было просто и понятно. Например вот как на этом сайте про туристические походы в чернобыль, который мне приглянулся ...
Редизайн вебсайта
Необходимо выполнить редизайн сайта www.rhino-3d.ru
Главная и 7 внутренних страниц (Rhinoceros, Приложение, Купить, Поддержка, Обучение, О компании, Контакты).
Десктоп + Адаптив.
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