Разместить footer к шаблону под стилистику сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок452 просмотра

http://demos.codexcoder.com/template-archive/ccr-club/premium/seolab/index-03.html

Разместить footer к шаблону под стилистику сайта

HTML
4 года назад
denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

mariaadesigns
Мария 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично
Была рада повторному сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Виктор
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Илья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
4 года назад
Римма
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-3)
4 года назад
Карина
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
4 года назад
Яна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Павел
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
4 года назад
mariaadesigns
Мария 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад