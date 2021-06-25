Дизайн интернет-магазина

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Разработка дизайна онлайн магазина смартфонов.

Нужно 5 страниц

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  • Корзина + оформления заказа
Что-то похожее на сайт Apple.

Есть скрин их страниц, делали тут https://ux.plerdy.com/

Здесь основные комментарии, чтобы мы хотели сделать https://ux.plerdy.com/public/b8010afe31718af87eb6a0883a0ec067

https://ux.plerdy.com/public/47b136b7227476933d2cfce851909bfb

https://ux.plerdy.com/public/7b60929cb284f49cd5730a402f3aea63

Покажите портфолио интернет-магазинов.

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