Требуется разработать дизайн для образовательной платформы, следуя предоставленному шаблону. Вся необходимая информация и требования указаны в приложенном техническом задании. Основное внимание уделить функциональности и удобству использования.
Дизайн интернет-магазина
Разработка дизайна онлайн магазина смартфонов.
Нужно 5 страниц
- Главная
- Категория
- Подкатегория
- Товар
- Корзина + оформления заказа
Есть скрин их страниц, делали тут https://ux.plerdy.com/
Здесь основные комментарии, чтобы мы хотели сделать https://ux.plerdy.com/public/b8010afe31718af87eb6a0883a0ec067
https://ux.plerdy.com/public/47b136b7227476933d2cfce851909bfb
https://ux.plerdy.com/public/7b60929cb284f49cd5730a402f3aea63
Покажите портфолио интернет-магазинов.
Какая цена подобного проекту?
Сколько времени уйдет на дизайн?
В чем делаете в Фигма или Фотошоп?
Заявки фрилансеров
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