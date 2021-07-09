Дизайн образовательный платформы

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Завершен44 заявки844 просмотра

Необходимо создать дизайн образовательной платформы по шаблону. ТЗ прикрепляю.

4 года назад
Cowabunga_a
Айдар 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

BaRyH
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12 дней назад
4 года назад
$150
7 дней
Escrow
Делает крутые дизайны). Классный парень.
Очень комфортно работать, быстро отвечают, несут позитивный настрой на работу)

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