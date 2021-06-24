Требуется улучшить дизайн сайта ketoraketa.ua на платформе WordPress. Работа будет проводиться в сотрудничестве с владельцем бренда, который предоставит устные задания. Ожидается адекватный подход без сложных технических требований. Важно понимать задачи и быстро реагировать на изменения.