Нужен дизайн сайта Может сделать новичок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт60 заявок683 просмотра

Нужен дизайн.

4 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
Алена
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иветта
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Натали
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгения
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вита
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валери
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алёна
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Наталья
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Егор
 
33 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Людмила
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Эвелина
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
5 дней назад
21 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
22 отзыва
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
15 минут назад
61 отзыв
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Ольга
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Степан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Евгения
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Римма
 
22 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Илья
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Роман
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сатеник
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анжелика
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Мария
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
год назад
13 отзывов
4 года назад
Тимур
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
42 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Владислав
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Кирилл
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад
Яна
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Ангелина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов
4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн вебсайта

    Необходимо выполнить редизайн сайта www.rhino-3d.ru, включая главную и 7 внутренних страниц: Rhinoceros, Приложение, Купить, Поддержка, Обучение, О компании, Контакты. Ожидается создание адаптивного и десктопного дизайна.

    Дизайн сайтов69 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить дизайн сайта

    Требуется разработка простого и понятного дизайна главной страницы сайта. Важно, чтобы все блоки были размещены отдельно, как на примере сайтов про туристические походы. Укажите стоимость работы.

    Дизайн сайтов78 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта на вордпресс

    Требуется улучшить дизайн сайта ketoraketa.ua на платформе WordPress. Работа будет проводиться в сотрудничестве с владельцем бренда, который предоставит устные задания. Ожидается адекватный подход без сложных технических требований. Важно понимать задачи и быстро реагировать на изменения.

    WordPress
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разместить footer к шаблону под стилистику сайта

    $5

    Необходимо разместить footer к шаблону сайта, адаптировав его под общую стилистику. Важно учесть элементы дизайна и сделать интеграцию гармоничной. Подходите к задаче творчески, чтобы footer органично вписывался в общий вид сайта.

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад