Необходимо выполнить редизайн сайта www.rhino-3d.ru, включая главную и 7 внутренних страниц: Rhinoceros, Приложение, Купить, Поддержка, Обучение, О компании, Контакты. Ожидается создание адаптивного и десктопного дизайна.
Нужен дизайн сайта Может сделать новичок
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