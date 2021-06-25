Требуется разработка дизайна одностраничного сайта, ориентированного на визу в Грецию. Сайт должен включать возможность регистрации на визу и может быть создан с использованием конструкторов, таких как Тильда. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Дизайн и разработка сайта
Нужен дизайн и сайт для будущей компании. Есть пример сайта который можно взять за основу. Подробности в лс. Спасибо
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