Редизайн сайта проекта Cashox

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки1150 просмотров

нам нужна команда профессиональных, детально ориентированных веб-дизайнеров. на нашем сайте Дизайн инвестиционного проекта HYIP. Мы потребовали, чтобы дизайнеры разработали веб-сайт с нуля UI / UX. Проект посвящен инвестиционной программе HYIP. Мы уверены, что вы слышали об этом. Ссылка на размещенный скрипт, cashox.com - это наше доменное имя для проекта и его функциональная основа на скрипте goldcoders.com. Сделайте предложение о работе простым. Согласно нашему требованию, нам нужен индивидуальный дизайн. Современный, интуитивно понятный, интеллектуальный подход к UI / UX, который предлагает разработку в области анимации, параллакса или любого микровзаимодействия.

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