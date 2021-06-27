Добрый день!

Дизайн лендинга для курсов. Текста будет мало, только по делу. Нужно будет его оформить в похожем стиле:

Нравиться матовый эффект всей странички, крупный шрифт, элементы, круглые кнопки

пример того что я хочу https://restavracja-vann.ru/

Обязательные требования

Страничка будет выполнена на Тильде.

Дизайн нужен в фигме.