Дизайн лендинга

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Закрыт91 заявка1439 просмотров

Добрый день!

Дизайн лендинга для курсов. Текста будет мало, только по делу. Нужно будет его оформить в похожем стиле:

Нравиться матовый эффект всей странички, крупный шрифт, элементы, круглые кнопки

пример того что я хочу https://restavracja-vann.ru/

Обязательные требования

Страничка будет выполнена на Тильде.

Дизайн нужен в фигме.

FigmaTilda
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