Доработки сайта на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка662 просмотра

Необходимо:

1)Доработать дизайн мобильной версии сайта;

2)Доработать дизайн для PC версий;

3)Настроить алгоритмы поиска по сайту.

Сайт: shukar59.ru

Opencart
4 года назад
Qtr
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад

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