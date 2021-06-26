Требуется команда веб-дизайнеров для редизайна сайта инвестиционного проекта Cashox. Необходим индивидуальный дизайн с акцентом на современный UI/UX, включая анимацию и параллакс. Основная задача - разработка сайта с нуля, ориентированного на инвестиционную программу HYIP.
Доработки сайта на opencart
Необходимо:
1)Доработать дизайн мобильной версии сайта;
2)Доработать дизайн для PC версий;
3)Настроить алгоритмы поиска по сайту.
Сайт: shukar59.ru
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