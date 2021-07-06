Редизайн сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки1176 просмотров

Требуется провести редизайн сайта, всего 2 версии, доработать блоки, + каждый экран сделать адаптивным под разные размеры устройства.

Tilda
4 года назад
guest_15118676369033
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IOne_33
Иван 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$140
10 дней
Понравилась работа, без воды, все четко!
Определенно рекомендую сотрудничать с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

Никита
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Славик
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
4 года назад
IOne_33
Иван 
37 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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