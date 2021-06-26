Разработка РД для дизайн проекта ЖК

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка642 просмотра

По зонам – три вестибюля по 281м, 151м и 160м

Что должен включать в себя РД, какие чертежи с тех размерами и пример вышлем после.

Работа по готовым визуализации и планировке. Срочно.

Пишите сразу с рассказом об опыте и портфолио. Без него не рассматриваем.

Работа только в ArchiCad 20 или 23 версии.

Если сработаемся, то будем сотрудничать и дальше.

ArchiCAD
4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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