saluteyouwdn

Яна Свирская saluteyouwdn

 
25 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Красивый и работающий дизайн для вашего бизнеса

Я предлагаю услуги современного веб-дизайна, которые сочетают в себе интуитивно понятный пользовательский интерфейс и захватывающую визуальную эстетику. Моя самая большая награда - это когда моя работа приносит пользу не только вам и вашей компании, но и вашим клиентам в свою очередь!

Чем я могу вам помочь:

1) Создание красивого и современного дизайна для вашего бизнеса.

Я внимательно анализируют вашу задачу с учетом ваших индивидуальных потребностей, а также потребностей целевой группы вашего сайта. Сегодня любой бизнес нуждается в веб-сайте, который завоевывает доверие клиентов. Я удостоверяюсь, что ваш сайт соответствует этому стандарту.

2) Помощь в поиске своего стиля.

Если вам сложно определить, каким должен быть дизайн вашего будущего сайта - я проведу вас через процесс составления грамотного технического задания и принятия оптимального решения.

Буду рада обсудить ваш проект!

E-mail: [email protected]

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$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
VALENDRA
Виталий 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Разработка дизайна
Яна отлично справилась с поставленной задачей. Приятно было сотрудничать и буду обращаться еще! Профессиональный подход к делу!
Качественная коммуникация со стороны заказчика и постоянная обратная связь. Было интересно работать над вашей задачей!
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