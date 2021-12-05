UX/UI design
Всем привет, меня зовут Артём, мне 20 и я живу в Киеве. Окунаюсь в каждый проект с головой. Рад помочь в решении ваших бизнес задач с хорошей визуальной подачей
Что делаю:
- Лендинги
- Дизайн главной страницы
- Дизайн внутренних страниц
- Интернет – магазин
Нюансы
- Всегда на связи
- Внимание и эмпатия к заказчику
- Соблюдаю сроки
- Работаю по предоплате
- Первые 2 правок бесплатные
Схема работы
1. Бриф. Обсуждение.
2. Предоплата за n количество часов работы
3. Вайрфреймы ( схема) - утверждение. Правки.
4. Визуальная концепция - утверждение. Правки.
5. Финальные правки.
6. Вторая часть оплаты
7. Готовый файл в Фигме, упакованный для верстки и разработчиков.
Я на связи для любых вопросов от разработчиков.
Оплата
На карту Visa/ Mastercard
Цена Почасовая оплата $10/час
Связаться со мной
Instagram: artem.il_dsgn
Telegram: Artem_80s
Отвечаю моментально, если не сплю
Пишите с самым любым вопросом!)
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