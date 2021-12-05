UI/UX designer

UX/UI design

Всем привет, меня зовут Артём, мне 20 и я живу в Киеве. Окунаюсь в каждый проект с головой. Рад помочь в решении ваших бизнес задач с хорошей визуальной подачей

Что делаю:

- Лендинги

- Дизайн главной страницы

- Дизайн внутренних страниц

- Интернет – магазин

- Адаптивы

Нюансы

- Всегда на связи

- Внимание и эмпатия к заказчику

- Соблюдаю сроки

- Работаю по предоплате

- Первые 2 правок бесплатные

Схема работы

1. Бриф. Обсуждение.

2. Предоплата за n количество часов работы

3. Вайрфреймы ( схема) - утверждение. Правки.

4. Визуальная концепция - утверждение. Правки.

5. Финальные правки.

6. Вторая часть оплаты

7. Готовый файл в Фигме, упакованный для верстки и разработчиков.

Я на связи для любых вопросов от разработчиков.

Оплата

На карту Visa/ Mastercard

Цена Почасовая оплата $10/час

Связаться со мной

Instagram: artem.il_dsgn

Telegram: Artem_80s

Отвечаю моментально, если не сплю

Пишите с самым любым вопросом!)