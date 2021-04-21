kitt27

Катерина Александрова kitt27

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
UI/UX designer

Здравствуйте!

Есть опыт работы с landing page и e-commerce.

Имею чёткий, профессиональный подход к работе.

Что я могу сделать для Вас:

-UI-UX design

-прототипирование

-landing page

-многостраничный сайт

-responsive website design

-adaptive design

Мои навыки:

-уверенное владение Figma, Adobe Photoshop

-качественная работа

-всё будет сделано вовремя

-внимание к деталям и пожеланиям клиента

-анализ задачи и конкурентов

Моё портфолио: https://www.behance.net/katealeksan

Буду рада помочь Вам сделать крутой и профессиональный дизайн!

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Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16091729121854
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Оформление главной страницы сайта
Спасибо Екатерине! Подготовила несколько вариантов концепта, внесла оперативно правки. Работа на высшем уровне, всё чётко. Всегда была на связи. Заказ выполнен даже раньше обещанных сроков. Рекомендую :)
Очень понравилось сотрудничать с заказчиком, чёткая постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Остался только положительный опыт и впечатление)
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