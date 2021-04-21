UI/UX designer
Здравствуйте!
Есть опыт работы с landing page и e-commerce.
Имею чёткий, профессиональный подход к работе.
Что я могу сделать для Вас:
-UI-UX design
-прототипирование
-landing page
-многостраничный сайт
-responsive website design
-adaptive design
Мои навыки:
-уверенное владение Figma, Adobe Photoshop
-качественная работа
-всё будет сделано вовремя
-внимание к деталям и пожеланиям клиента
-анализ задачи и конкурентов
Моё портфолио: https://www.behance.net/katealeksan
Буду рада помочь Вам сделать крутой и профессиональный дизайн!
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Портфолио
- E-commerce70 просмотров
- Landing page for animal shelter68 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Спасибо Екатерине! Подготовила несколько вариантов концепта, внесла оперативно правки. Работа на высшем уровне, всё чётко. Всегда была на связи. Заказ выполнен даже раньше обещанных сроков. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать с заказчиком, чёткая постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Остался только положительный опыт и впечатление)