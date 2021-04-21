UI/UX designer

Здравствуйте!

Есть опыт работы с landing page и e-commerce.

Имею чёткий, профессиональный подход к работе.

Что я могу сделать для Вас:

-UI-UX design

-прототипирование

-landing page

-многостраничный сайт

-responsive website design

-adaptive design

Мои навыки:

-уверенное владение Figma, Adobe Photoshop

-качественная работа

-всё будет сделано вовремя

-внимание к деталям и пожеланиям клиента

-анализ задачи и конкурентов

Моё портфолио: https://www.behance.net/katealeksan

Буду рада помочь Вам сделать крутой и профессиональный дизайн!