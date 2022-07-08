Даже путь в тысячу ли начинается с первого шага.
Чем я Вам полезен
- делаю анализ сайтов конкурентов
- адекватно отношусь к правкам
- ценю свое и Ваше время
-Делаю дизайн сайтов
-Делаю дизайн Визиток,Баннеров Креативов для соц-ситей
Кто Я
занимаюсь веб-дизайном помогу Вам сделать максимально отвечающий Вашим требованиям сайт.
Мне очень нравиться то чем я занимаюсь, по этому не сомневайтесь что к Вашему проекту я отнесусь ответственно и творчески.
Буду рад с Вами поработать всегда на связи.
Я вкладываюсь в каждый проект сделаю клевый современный дизайн. Давайте в месте поработаем над Вашим проектом Решу Ваши задачи.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннеры для Вб и Ozon настольной игры25 просмотров
- Дизайн Лендинга19 просмотров
- Дизайн Лендинга для Курса30 просмотров
- Дизайн25 просмотров
- Баннер43 просмотра
- Для Юриста49 просмотров
- Баннер в инстаграм59 просмотров
- Баннер44 просмотра
- Креатив инстаграм43 просмотра
- Баннер52 просмотра
- Превью28 просмотров
- Делал дизайн двух только страниц26 просмотров