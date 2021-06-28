Переделать дизайн главной страницы сайта

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок1250 просмотров

Есть сайт, нужно сделать подобный, ТЗ по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1pfvtRwNbBLS24SbdCBPNWUMaJZ3KyYXttsFACR1xjY8/edit?usp=sharing

Оплата по факту. В идеале получить работу до конца дня вторника.  Важно - нужно уметь рисовать. 

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