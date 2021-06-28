Требуется переделать дизайн главной страницы сайта согласно предоставленному техническому заданию. Оплата производится по факту выполнения работы. Идеальный срок завершения - до конца вторника. Необходимо умение рисовать для качественной реализации проекта.
Дизайнер
Добрый день. Требуется отрисовать десктоп версию корп. портала, несколько страниц. Кто свободен?
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