Исправление существующего скрипта tampermonkey

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка309 просмотров

Есть работавший скрипт под tampermonkey выполняющий несложную математическую задачу из данных представленных в таблице на сайте и выдававщий результат. Дизайн страницы немного изменили - скрипт

перестал работать. Нужно адаптировать под новый дизайн

4 года назад
taxfreelt
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Крайне рекомендую. Геннадий быстро и отлично справился с заданием
Спасибо за сотрудничество! Всегда на связи, приятно работать!

Заявки фрилансеров

steasun
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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