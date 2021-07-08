Разработка дизайн сайта для интернет-магазина японской кухни

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок817 просмотров

Создание прототипа для сайта

4 года назад
guest_16249092675971
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bulka13
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$120
5 дней
Escrow
Приятно работать! Всё четко, слажено. Очень рекомендую 😉👌
Отличный заказчик! Очень приятно работать🚀

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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