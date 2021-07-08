bulka13

Евгений Буланьков bulka13

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Красивый и удобный сайт — инструмент успешного бизнеса

Портфолио﻿ ﻿

﻿

👋 Привет!

Меня зовут Евгений. Я веб-дизайнер. Разрабатываю сайты, которые решают задачи вашего бизнеса: увеличивают продажи, улучшают имидж и повышают лояльность клиентов:

  • Лендинги (landing page)
  • Интернет-магазины
  • Многостраничные сайты
  • Сервисы
Ключевые навыки:

  • Разработка дизайн-концепции
  • Понимание принципов построения веб-дизайна и UI/UX
  • Владение современными трендами в веб-дизайне
  • Адаптивный дизайн
  • Системный подход к дизайну
  • Исследования и анализ продукта (персонажи, анализ конкурентов, user flow)
  • Прототипирование
  • Понимание верстки
  • Pixel perfect
  • Ретуширование

🤝Этапы работы

1. Брифинг и оценка проекта

Я пришлю вам анкету-бриф, который необходимо заполнить и отправить обратно мне. Он необходим для того, чтобы я погрузился в задачу проекта, и мы лучше понимали друг друга. После заполнения брифа и обсуждения проекта, я сообщаю стоимость и приблизительные сроки работы.

2. Предоплата

Я работаю по предоплате 50% от суммы заказа. Это является подтверждением нашего с вами сотрудничества. Если проект большой тогда разбиваем сумму поэтапно.

3. Выполнение работы

1) Анализ ЦА и конкурентов. Погружаюсь в задачу: собираю информацию о компании, конкурентах, продукте, целевой аудитории и т.д.

2) Прототипирование. Составляю структуру будущего сайта (без визуального оформления), продумываю логику, размещаю контент на свои места

3) Отрисовка дизайн-макета и адаптивов. Опираясь на прототипа делаю дизайн сайта: главная страница, внутренние страницы и адаптивные версии. Промежуточно с вами согласовываю

4) Подготовка макета к вёрстке. Подготавливаю все файлы для разработки сайта верстальщиком

4. Постоплата и исходники

После утверждения всего проекта и полной оплаты, я отправляю вам ссылку на макеты

5. Буду на связи с разработчиками проекта в случае возникновения вопросов с их стороны.

﻿Способы оплаты

  • Перевод на карту visa\mastercard
  • ЮMoney (Яндекс.Деньги)
  • При необходимости можем обсудить и другой способ перевода

﻿﻿Мои контакты:

Telegram

LinkedIn

WhatsApp: +375 29 8489281

E-mail: [email protected]

Портфолио: Behance

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

andrei-bratuhin
Андрей 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$70
10 баллов
4 года назад
Нарисовать две секции
всё отлично, всё по делу, спасибо. Надеюсь на продолжение сотрудничества
Спасибо за интересный заказ! Отличный заказчик, всегда на связи
Ответный отзыв
guest_16249092675971
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$280
10 баллов
4 года назад
Адаптив для Мобильных устройств
Прекрасная работа! Выполнено в срок как договаривались. Очень рекомендую 👍
Спасибо за интересный проект🔥 Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16249092675971
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$245
10 баллов
4 года назад
Внутренние страницы
Благодарю! Всё идеально, именно так как я хотел. 😉👍
Работать супер комфортно! Всё прошло как надо 👍
Ответный отзыв
guest_16249092675971
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы
Прекрасная работа. Всё выполнено в срок и как договаривались. Спасибо!
В очередной раз все прошло на ура! Всегда на связи, приятно работать! ☀️
Ответный отзыв
guest_16249092675971
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайн сайта для интернет-магазина японской кухни
Приятно работать! Всё четко, слажено. Очень рекомендую 😉👌
Отличный заказчик! Очень приятно работать🚀
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Дизайн сайтов
7 отзывов
$10/час
#334