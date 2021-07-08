Красивый и удобный сайт — инструмент успешного бизнеса

Портфолио﻿ ﻿ ﻿

👋 Привет!

Меня зовут Евгений. Я веб-дизайнер. Разрабатываю сайты, которые решают задачи вашего бизнеса: увеличивают продажи, улучшают имидж и повышают лояльность клиентов:

Лендинги (landing page)

Интернет-магазины

Многостраничные сайты

Сервисы

Разработка дизайн-концепции

Понимание принципов построения веб-дизайна и UI/UX

Владение современными трендами в веб-дизайне

Адаптивный дизайн

Системный подход к дизайну

Исследования и анализ продукта (персонажи, анализ конкурентов, user flow)

Прототипирование

Понимание верстки

Pixel perfect

Ретуширование

🤝Этапы работы

Я пришлю вам анкету-бриф, который необходимо заполнить и отправить обратно мне. Он необходим для того, чтобы я погрузился в задачу проекта, и мы лучше понимали друг друга. После заполнения брифа и обсуждения проекта, я сообщаю стоимость и приблизительные сроки работы.

2. Предоплата

Я работаю по предоплате 50% от суммы заказа. Это является подтверждением нашего с вами сотрудничества. Если проект большой тогда разбиваем сумму поэтапно.

3. Выполнение работы

1) Анализ ЦА и конкурентов. Погружаюсь в задачу: собираю информацию о компании, конкурентах, продукте, целевой аудитории и т.д.

2) Прототипирование. Составляю структуру будущего сайта (без визуального оформления), продумываю логику, размещаю контент на свои места

3) Отрисовка дизайн-макета и адаптивов. Опираясь на прототипа делаю дизайн сайта: главная страница, внутренние страницы и адаптивные версии. Промежуточно с вами согласовываю

4) Подготовка макета к вёрстке. Подготавливаю все файлы для разработки сайта верстальщиком

4. Постоплата и исходники

После утверждения всего проекта и полной оплаты, я отправляю вам ссылку на макеты

5. Буду на связи с разработчиками проекта в случае возникновения вопросов с их стороны.

﻿Способы оплаты

Перевод на карту visa\mastercard

ЮMoney (Яндекс.Деньги)

При необходимости можем обсудить и другой способ перевода

﻿﻿Мои контакты:

WhatsApp: +375 29 8489281

E-mail: [email protected]

Портфолио: Behance