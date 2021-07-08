Портфолио
👋 Привет!
Меня зовут Евгений. Я веб-дизайнер. Разрабатываю сайты, которые решают задачи вашего бизнеса: увеличивают продажи, улучшают имидж и повышают лояльность клиентов:
- Лендинги (landing page)
- Интернет-магазины
- Многостраничные сайты
- Сервисы
- Разработка дизайн-концепции
- Понимание принципов построения веб-дизайна и UI/UX
- Владение современными трендами в веб-дизайне
- Адаптивный дизайн
- Системный подход к дизайну
- Исследования и анализ продукта (персонажи, анализ конкурентов, user flow)
- Прототипирование
- Понимание верстки
- Pixel perfect
- Ретуширование
🤝Этапы работы
1. Брифинг и оценка проекта
Я пришлю вам анкету-бриф, который необходимо заполнить и отправить обратно мне. Он необходим для того, чтобы я погрузился в задачу проекта, и мы лучше понимали друг друга. После заполнения брифа и обсуждения проекта, я сообщаю стоимость и приблизительные сроки работы.
2. Предоплата
Я работаю по предоплате 50% от суммы заказа. Это является подтверждением нашего с вами сотрудничества. Если проект большой тогда разбиваем сумму поэтапно.
3. Выполнение работы
1) Анализ ЦА и конкурентов. Погружаюсь в задачу: собираю информацию о компании, конкурентах, продукте, целевой аудитории и т.д.
2) Прототипирование. Составляю структуру будущего сайта (без визуального оформления), продумываю логику, размещаю контент на свои места
3) Отрисовка дизайн-макета и адаптивов. Опираясь на прототипа делаю дизайн сайта: главная страница, внутренние страницы и адаптивные версии. Промежуточно с вами согласовываю
4) Подготовка макета к вёрстке. Подготавливаю все файлы для разработки сайта верстальщиком
4. Постоплата и исходники
После утверждения всего проекта и полной оплаты, я отправляю вам ссылку на макеты
5. Буду на связи с разработчиками проекта в случае возникновения вопросов с их стороны.
Способы оплаты
- Перевод на карту visa\mastercard
- ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- При необходимости можем обсудить и другой способ перевода
Мои контакты:
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WhatsApp: +375 29 8489281
E-mail: [email protected]
Портфолио: Behance
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