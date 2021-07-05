Необходимо адаптировать существующий скрипт Tampermonkey, который выполняет математические задачи из таблицы на сайте, к измененному дизайну страницы. Скрипт ранее работал, но после обновления дизайна перестал функционировать. Требуется внести изменения для восстановления его работы.
Дизайн сайта отеля (Главная страница + страница номера)
Сайт для нового гостиничного дома (виллы) «Дубрава» в Крыму, г. Алупка. Алупка - это южный берег Крыма, с красивой природой, парками, Черным морем, видами на г. Ай-петри. Вилла Дубрава - новый небольшой семейный отель на 8 номеров, с красивым интерьером и экстерьером. Хотим все это донести до посетителя сайта через дизайн.
На данный момент необходимо разработать:
- Макет главной станицы сайта (наша хотелка - сделать в виде небольшого лендинга на 6 экранов)
- Макет страницы номера отеля
Жду ваши предложения цены (ориентировочно). Есть подробное ТЗ, есть логотип. Все отправлю после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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