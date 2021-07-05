Дизайн сайта отеля (Главная страница + страница номера)

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Завершен46 заявок676 просмотров

Сайт для нового гостиничного дома (виллы) «Дубрава» в Крыму, г. Алупка. Алупка - это южный берег Крыма, с красивой природой, парками, Черным морем, видами на г. Ай-петри. Вилла Дубрава - новый небольшой семейный отель на 8 номеров, с красивым интерьером и экстерьером. Хотим все это донести до посетителя сайта через дизайн.

На данный момент необходимо разработать:

- Макет главной станицы сайта (наша хотелка - сделать в виде небольшого лендинга на 6 экранов)

- Макет страницы номера отеля

Жду ваши предложения цены (ориентировочно). Есть подробное ТЗ, есть логотип. Все отправлю после выбора исполнителя.

4 года назад
misvich
Михаил 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sc1llet
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$120
4 дня
Все хорошо) В процессе было много правок, но Евгения справилась. Работа сдана в срок. Все довольны!
Отлично поработали) хорошее подробное ТЗ, все четко и по делу, отличная коммуникация, оплата в срок. Все довольны)

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