Сайт для нового гостиничного дома (виллы) «Дубрава» в Крыму, г. Алупка. Алупка - это южный берег Крыма, с красивой природой, парками, Черным морем, видами на г. Ай-петри. Вилла Дубрава - новый небольшой семейный отель на 8 номеров, с красивым интерьером и экстерьером. Хотим все это донести до посетителя сайта через дизайн.

На данный момент необходимо разработать:

- Макет главной станицы сайта (наша хотелка - сделать в виде небольшого лендинга на 6 экранов)

- Макет страницы номера отеля

Жду ваши предложения цены (ориентировочно). Есть подробное ТЗ, есть логотип. Все отправлю после выбора исполнителя.