Сделать лэндинг на Тильде , прототип с текстом под дизайн есть.

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Закрыт51 заявка1562 просмотра

Сделать лэндинг на Тильде , прототип с текстом под дизайн есть.

Для оценки стоимости пдф с прототипом во вложении.

Детали обсудим с исполнителем

В ответ к заданию присылайте свое портфолио и примеры работ.

Tilda
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