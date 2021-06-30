Дизайн сайта по прототипу

Необходимо доработать прототип сайта ресторана, созданный в Фигме. Сайт должен поддерживать три языка и включать страницы с выбором бургерной, меню с изображениями и описанием, а также функционал предзаказа. Все материалы уже подготовлены. Бюджет - 2500 рублей.