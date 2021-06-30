Дизайн сайта по прототипу

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок621 просмотр

Сделать дизайн согласно тз и прототипа. Бюджет 3000р, срок - полтора дня

Тз и прототип в файле

В заявке прошу указывать телеграмм для связи

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