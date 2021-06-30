Требуется разработка дизайна интернет-магазина доставки продуктов питания. Необходимо создать три страницы: Главная, Категория и Карточка товара. Имеется логотип и техническое задание для работы.
Дизайн сайта по прототипу
Сделать дизайн согласно тз и прототипа. Бюджет 3000р, срок - полтора дня
Тз и прототип в файле
В заявке прошу указывать телеграмм для связи
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