Дизайн сайта ресторана

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок708 просмотров

Необходимо сделать простой сайт, cобран примерный прототип в Фигме, который нужно преукрасить и дорисовать.

- Сайт должен поддерживать три языка.

- Вступительная страница: Выбор места бургерной по нужному клиенту адресу, затем клиента перенаправляет на главную страницу выбранной бургерной:

- На основной странице выбранной бургерной должно быть две кнопки: "Предзаказ" и "Меню", время работы, соц. сети, адрес, контактные данные.

- Страница меню: Изображения бургеров (или других изделий) их описание и цена.

- При нажатии на "Предзаказ" просто высвечивается номер телефона для заказа.

Вся информация, описание, картинки, логотип уже имеются.

Прототип в приложении https://dropmefiles.com/QPTMG . Бюджет 2500р

Figma
4 года назад
tilokes
Кирилл 
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