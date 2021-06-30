Создание лендинга для вебинаров.

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок1070 просмотров

Нужно сделать дизайн для лендинга по структуре в цветах нашего бренда.

4 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lotan
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$100
2 дня
Escrow
Владимир выполнир работу быстро, также учел пожелания по дизайну, помог сверстать на нашей платформе для вебинаров и сделал адаптивы. Все круто и качетсвенно сделано) Спасибо что проявили гибкость в выполнении нашего проекта.
Хороший заказчик, оперативные ответы, приятная коммуникация на протяжении всего проекта, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
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Катерина
 
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3 года назад
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год назад
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Иван
 
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