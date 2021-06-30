Необходимо доработать прототип сайта ресторана, созданный в Фигме. Сайт должен поддерживать три языка и включать страницы с выбором бургерной, меню с изображениями и описанием, а также функционал предзаказа. Все материалы уже подготовлены. Бюджет - 2500 рублей.
Редизайн страницы сайта
Нужно сделать редизайн страницы сайта http://congenerator.ru с добавлением мобильной версии (решение для планшетов и мобильных телефонов).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
- $110
Требуется разработать дизайн лендинга для вебинаров, следуя заданной структуре и используя цвета, соответствующие бренду. Важно обеспечить привлекательный и функциональный интерфейс.Завершен4 года назад
Необходимо разработать лэндинг на платформе Тильда с использованием предоставленного прототипа и текста. В приложении PDF с прототипом для оценки стоимости. Ожидается работа с примерами из портфолио исполнителя.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт4 года назад
Ищется специалист по веб-разработке для создания полноценного аналога сайта. Предоставлено полное ТЗ и макет. Необходимо адаптировать бесплатный дизайн, убрав лишние элементы. Требуются знания PHP и Java для реализации проекта.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Требуется разработка дизайна веб-страниц в Figma по предоставленным макетам. Ожидается внимание к деталям и качество исполнения. Макеты будут отправлены кандидатам.Завершен4 года назад
Требуется разработать дизайн сайта для гостиничного дома 'Дубрава' в Алупке, Крым. Необходимо создать макет главной страницы в виде лендинга на 6 экранов и макет страницы номера. Имеется подробное ТЗ и логотип. Ожидаются предложения по цене.Завершен4 года назад
- $5
Необходимо адаптировать существующий скрипт Tampermonkey, который выполняет математические задачи из таблицы на сайте, к измененному дизайну страницы. Скрипт ранее работал, но после обновления дизайна перестал функционировать. Требуется внести изменения для восстановления его работы.Завершен4 года назад
- $120
Требуется разработка дизайна сайта для интернет-магазина японской кухни. Необходимо создать прототип, который обеспечит удобство навигации и привлекательный внешний вид. Ожидается проработка всех ключевых элементов интерфейса.Завершен4 года назад