Редизайн сайта, гдето 3-4 страницы. Сайт не сложный.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок691 просмотр

Добрый день,

В личке покажу сайт который нужно отредизайнить, чтобы нельзя было сказать что это 2 одинаковых сайта. Дорого платить не смогу, те кто уже успели задрать нос, проходите мимо. 

Спасибо за внимание. По срокам - на этой неделе нужно. Там по сути работы на день-два. Но пообщаемся лично.

4 года назад
webgan
Андрей 
34 года
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год назад

Выбранный исполнитель

Liya_designer
Лия 
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4 года назад
$70
3 дня
Escrow
Просто супер! Вся наша команда довольна работой. Я такого человека искал 5 лет, сменил множество дизайнеров UI/UX. Дизайн, подход, сроки, цена. Всё на 10/10. Буду обращаться постоянно и однозначно могу рекомендовать.
Спасибо огромное! Очень приятно реализовывать творческие проекты) Сотрудничаем дальше))

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