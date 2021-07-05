Добрый день,

В личке покажу сайт который нужно отредизайнить, чтобы нельзя было сказать что это 2 одинаковых сайта. Дорого платить не смогу, те кто уже успели задрать нос, проходите мимо.

Спасибо за внимание. По срокам - на этой неделе нужно. Там по сути работы на день-два. Но пообщаемся лично.