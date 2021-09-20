UX / UI ДИЗАЙН САЙТОВ. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН
ЛЮБЫЕ ВИДЫ САЙТОВ - интернет магазин, лендинг, корпоративный сайт
Проработка - Анализ конкурентов, подбор цветовой схемы в соответствии с вашей нишей, работа с типографикой.
Дизайн - FIGMA, PHOTOSHOP
Верстка - TILDA (возможность использовать html css js)
Ответственность:
готов приступить уже
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
даю консультации по макету
всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @ioan_second
- Телефон: +7 996 484 08 74
ГАРАНТИИ
УХОЖУ В ПРОЕКТ С ГОЛОВОЙ.
ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННО И МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО.
СДАЮ ВСЕ В СРОК.
Разработка с заказчиком технического задания, можно и без него.
Стоимость зависит от проекта.
Все Цены обговариваются.
Возможен вариант с предоплатой, так же всё зависит от проекта.
В среднем час моей работы равен 10$.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @ioan_second
- Телефон: +7 996 484 08 74
ПРИНИМАЮ ОПЛАТУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.
ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ!!!
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