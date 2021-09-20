UX / UI РАЗРАБОТКА, ДИЗАЙН УДОБНЫХ и КРАСИВИХ САЙТОВ.

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UX / UI ДИЗАЙН САЙТОВ. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САЙТОВ - интернет магазин, лендинг, корпоративный сайт

Проработка - Анализ конкурентов, подбор цветовой схемы в соответствии с вашей нишей, работа с типографикой.

Дизайн - FIGMA, PHOTOSHOP

Верстка - TILDA (возможность использовать html css js)

Ответственность:

готов приступить уже

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

даю консультации по макету

всегда на связи

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @ioan_second

Телефон: +7 996 484 08 74

ГАРАНТИИ

УХОЖУ В ПРОЕКТ С ГОЛОВОЙ.

ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННО И МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО.

СДАЮ ВСЕ В СРОК.

Разработка с заказчиком технического задания, можно и без него.

Стоимость зависит от проекта.

Все Цены обговариваются.

Возможен вариант с предоплатой, так же всё зависит от проекта.

В среднем час моей работы равен 10$.

Связь:



E-mail: [email protected]

Телеграм: @ioan_second

Телефон: +7 996 484 08 74

ПРИНИМАЮ ОПЛАТУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ.

ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ!!!