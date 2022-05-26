Требуется адаптировать макет лендинга для веба, подготовив 3 варианта под разные разрешения: 2560/1920, 1280/1024 и 360/320. Все варианты должны быть отрисованы на одной странице в Figma или PSD с высоким качеством изображений. Шапку и подвал отрисовывать не нужно, они уже сверстаны.
Дизайн сайта для компании
Требуется разработать дизайн для компании предоставляющей услуги в сфере айти.
Есть:
1. Логотип
2. Все тексты на все страницы
Нужно:
1. Леговесный дизайн
2. Технический стиль дизайна
3. Небольшие анимации (примерно как тут https://ehya.designspace.io/preview.php?page=apps/mobile) возможно решается чисто средствами HTML, но нужно получить от дизайнера представление как должно выглядеть
Результат:
1. Макет в фигме
2. Если есть возможность предоставить верстку, то можно обговорить как отдельный проект
Страницы:
1. Домашняя
1.1. картинка с лозунгом
1.2. Краткое описание
1.3. Видео вставка с промо (видео не часть проекта)
1.4 Услуги + динамическая форма контакта
1.5 Цели проекта + динамическая форма контакта
2. Процесс
2.1 Наш подход
2.2. Стадии проекта
3. Преимущества компании + FAQ
4. Клиенты
4.1. секция с логотипами
4.2 отзывы клиентов с фотографиями
5. О компании
5.1. История + фотография
5.2. Работники (до 20 мест с маленькой фотографией) + динамическая форма "присоедениться к команде"
5.3. Координаты офиса и контакты
Буду рад ответить на вопросы
Буду рад увидеть проекты на похожую тематику в портфолио
Есть список сайтов на которые хотим быть похожы
Сайт может быть как одностраничным так и многостраничнымб готов обсудить
Не очень знаю точную цену за эту работу, буду рад получить предложения
Стараюсь быть адекватным
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн сайта для компании, занимающейся строительством загородных домов. Проект включает создание вайрфрейма и постраничный дизайн 7 страниц. В наличии черновая структура и референсы. Ожидается поэтапная работа с четкими сроками и требованиями. Примеры работ и текущая занятость обязательны для рассмотрения заявки.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо отрисовать и модернизировать имеющийся сайт в Figma, ориентируясь на mobile first. Задача включает перенос десктопного дизайна, разложение макета на базовые элементы и их пересборку. Объем - 10 страниц в мобильном, 1366 и 1920 разрешениях, с единой стилистикой всех элементов. Примеры работ в Figma приветствуются.Завершен4 года назад
- $40
Необходимо создать дизайн сайта, основываясь на техническом задании и прототипе. Бюджет составляет 3000 рублей, срок выполнения - полтора дня. Техническое задание и прототип предоставлены в файле.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад
- $250
Требуется разработка дизайна интернет-магазина доставки продуктов питания. Необходимо создать три страницы: Главная, Категория и Карточка товара. Имеется логотип и техническое задание для работы.Завершен4 года назад
Необходимо создать дизайн небольшого лендинга для мастера перманентного макияжа. Работы должны включать проработку визуальных элементов и адаптивность под различные устройства.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить редизайн страницы сайта congenerator.ru, включая создание мобильной версии для планшетов и смартфонов. Ожидается качественное и современное решение, соответствующее современным требованиям дизайна.Дизайн сайтов52 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Необходимо доработать прототип сайта ресторана, созданный в Фигме. Сайт должен поддерживать три языка и включать страницы с выбором бургерной, меню с изображениями и описанием, а также функционал предзаказа. Все материалы уже подготовлены. Бюджет - 2500 рублей.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
- $110
Требуется разработать дизайн лендинга для вебинаров, следуя заданной структуре и используя цвета, соответствующие бренду. Важно обеспечить привлекательный и функциональный интерфейс.Завершен4 года назад