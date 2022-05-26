Требуется разработать дизайн для компании предоставляющей услуги в сфере айти.

Есть:

1. Логотип

2. Все тексты на все страницы

Нужно:

1. Леговесный дизайн

2. Технический стиль дизайна

3. Небольшие анимации (примерно как тут https://ehya.designspace.io/preview.php?page=apps/mobile) возможно решается чисто средствами HTML, но нужно получить от дизайнера представление как должно выглядеть

Результат:

1. Макет в фигме

2. Если есть возможность предоставить верстку, то можно обговорить как отдельный проект

Страницы:

1. Домашняя

1.1. картинка с лозунгом

1.2. Краткое описание

1.3. Видео вставка с промо (видео не часть проекта)

1.4 Услуги + динамическая форма контакта

1.5 Цели проекта + динамическая форма контакта

2. Процесс

2.1 Наш подход

2.2. Стадии проекта

3. Преимущества компании + FAQ

4. Клиенты

4.1. секция с логотипами

4.2 отзывы клиентов с фотографиями

5. О компании

5.1. История + фотография

5.2. Работники (до 20 мест с маленькой фотографией) + динамическая форма "присоедениться к команде"

5.3. Координаты офиса и контакты

Буду рад ответить на вопросы

Буду рад увидеть проекты на похожую тематику в портфолио

Есть список сайтов на которые хотим быть похожы

Сайт может быть как одностраничным так и многостраничнымб готов обсудить

Не очень знаю точную цену за эту работу, буду рад получить предложения

Стараюсь быть адекватным