Требуется адаптировать макет лендинга для веба, подготовив 3 варианта под разные разрешения: 2560/1920, 1280/1024 и 360/320. Все варианты должны быть отрисованы на одной странице в Figma или PSD с высоким качеством изображений. Шапку и подвал отрисовывать не нужно, они уже сверстаны.