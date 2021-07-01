Нужен дизайн сайта по гравировке в фигме

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки255 просмотров

детали обсудили в телеграме

Figma
4 года назад
gerbulov
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$200
5 дней
Спасибо Ангелине за еще один суперский заказ. Как всегда - всё на высоте.
Все отлично как в прошлый раз, рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад
Angelina_Kh
Ангелина 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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