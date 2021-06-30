Необходимо разработать дизайн двух страниц книжного интернет магазина (главная и карточка товара) в стиле Ленинграда 1930х годов, это должно быть отражено в иконках, шрифтах, фоновых изображениях, архитектура при этом должна быть достаточно современной. Направление советский конструктивизм.

Подробности в личные сообщения.

Бюджет обсуждаем.

Если концепция будет утверждена предложу весь заказ на 30 стр.

Исполнитель требуется профессионального уровня.