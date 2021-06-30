Разработать концепцию интернет-магазина (2 стр. с адаптивом)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка752 просмотра

Необходимо разработать дизайн двух страниц книжного интернет магазина (главная и карточка товара) в стиле Ленинграда 1930х годов, это должно быть отражено в иконках, шрифтах, фоновых изображениях, архитектура при этом должна быть достаточно современной. Направление советский конструктивизм.

Подробности в личные сообщения.

Бюджет обсуждаем.

Если концепция будет утверждена предложу весь заказ на 30 стр.

Исполнитель требуется профессионального уровня.

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