Необходим дизайн сайта, посвященного гравировке, выполненный в Figma. Важно учесть все детали, обсужденные ранее. Ожидается качественная проработка интерфейса, чтобы обеспечить удобство пользователей.
Веб-дизайн на Figma
Нужно переработать лого из png в svg, и переделать две странички, для дизайна веб-страницы
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