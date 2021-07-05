Пронзительный дизайн веб-пространств! Смотри ⤵️

✌️ Привет!

Меня зовут Лия, и веб-дизайнер

Преимущества работы со мной:

👍 Могу работать без Технического задания

👍 За нарушение сроков — штраф

👍 Итерация правок бесплатно

👍 Общение в удобном вам — письменно, голосом, в онлайн-формате

Услуги. Сроки и стоимость оговаривается отдельно и зависит объема работ!

 Прототипирование — от 50$

включая анализ конкурентов и целевой аудитории, выявление потребностей вашего бизнеса, карту сайта, визуальную прорисовку прототипов каждого блока (а не схематичные фреймворки), zoom-call или документ по согласованию прототипа

 Дизайн макета — от 100 $

включая анализ дизайна сайтов конкурентов, подбор референсов, предоставление мудбордов, генерацию цветового, фирменного и текстового стилей, zoom-call или документ по согласованию концепта, отрисовку макета, правки, zoom-call или документ по согласованию дизайна, подготовку макета к верстке

 Адаптив дизайна под все устройства — от 100 $

включая планшетную версию (вертикально 1000 px, горизонтально 768 px) и мобильную версию (вертикально 480 px, горизонтально 320 px)

ИЛИ

 Адаптив дизайна под мобильную версию — от 30$

включая макет только на 400 px

 Авторский надзор — от 50 $ в месяц

включая подбор анимации и css-примеров для верстальщика, аналитики верстки на разных устройствах, сопроводительных писем о несоответствии верстки с макетом (могу порекомендовать классного верстальщика, с которым данная услуга вам не понадобится)

 Дополнительные услуги и доработки — 10 $ в час

Работаю по частичной предоплате

✅ Без предоплаты не работаю, совсем. По желанию могу разбить работу поэтапно.

Возвращаю аванс, если мы вы не получаете от меня материалы работы — вы не потеряете свои деньги!

Общение в удобном Вам формате

Отвечаю в Telegram и Zoom, Skype в том числе и голосом. Могу показать и рассказать все онлайн!

Telegram: Lily_Mixailova

Instagram

Behance

Skype

Пн-пт с 10.00 до 19.00 МСК

WhatsApp, Viber, Telegram +7 (911) 325-38-30

Добавлю на сайт минимум 7 презентующих опций:

✅ кроссбраузерность

✅ маркетинговые элементы траста

✅ социальные доказательства

✅ короткая и понятная пользователю лид-форма

✅ CTA-элемент

✅ наличие направляющих сигналов (F или Z паттерн)

✅ чистота дизайна