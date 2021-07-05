Лия Liya_designerLiya_designer
✌️ Привет!
Меня зовут Лия, и веб-дизайнер
Преимущества работы со мной:
👍 Могу работать без Технического задания
👍 За нарушение сроков — штраф
👍 Итерация правок бесплатно
👍 Общение в удобном вам — письменно, голосом, в онлайн-формате
Услуги. Сроки и стоимость оговаривается отдельно и зависит объема работ!
Прототипирование — от 50$
включая анализ конкурентов и целевой аудитории, выявление потребностей вашего бизнеса, карту сайта, визуальную прорисовку прототипов каждого блока (а не схематичные фреймворки), zoom-call или документ по согласованию прототипа
Дизайн макета — от 100 $
включая анализ дизайна сайтов конкурентов, подбор референсов, предоставление мудбордов, генерацию цветового, фирменного и текстового стилей, zoom-call или документ по согласованию концепта, отрисовку макета, правки, zoom-call или документ по согласованию дизайна, подготовку макета к верстке
Адаптив дизайна под все устройства — от 100 $
включая планшетную версию (вертикально 1000 px, горизонтально 768 px) и мобильную версию (вертикально 480 px, горизонтально 320 px)
ИЛИ
Адаптив дизайна под мобильную версию — от 30$
включая макет только на 400 px
Авторский надзор — от 50 $ в месяц
включая подбор анимации и css-примеров для верстальщика, аналитики верстки на разных устройствах, сопроводительных писем о несоответствии верстки с макетом (могу порекомендовать классного верстальщика, с которым данная услуга вам не понадобится)
Дополнительные услуги и доработки — 10 $ в час
Работаю по частичной предоплате
✅ Без предоплаты не работаю, совсем. По желанию могу разбить работу поэтапно.
Возвращаю аванс, если мы вы не получаете от меня материалы работы — вы не потеряете свои деньги!
Общение в удобном Вам формате
Отвечаю в Telegram и Zoom, Skype в том числе и голосом. Могу показать и рассказать все онлайн!
Пн-пт с 10.00 до 19.00 МСК
WhatsApp, Viber, Telegram +7 (911) 325-38-30
Добавлю на сайт минимум 7 презентующих опций:
✅ кроссбраузерность
✅ маркетинговые элементы траста
✅ социальные доказательства
✅ короткая и понятная пользователю лид-форма
✅ CTA-элемент
✅ наличие направляющих сигналов (F или Z паттерн)
✅ чистота дизайна
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