Kasyanov_D

Требуется технический специалист для настройки передачи UTM меток с платформы Tilda в систему AmoCRM. Необходимы знания веб-программирования и опыт работы с данными инструментами.
✔️Я профессиональный таргетолог с опытом работы в IT.Благодаря опыту в IT я отлично понимаю, как работает оптимизатор фейсбук с технической стороны, а следовательно, как добиться от него максимального результата. В начале 2020 года, я решил изменить свою жизнь и освоить профессию Digital Marketing. У меня хорошо получается, и на данный момент я веду одного клиента с бюджетом в 10$\месяц с оплатой по CPA модели Чем же я отличаюсь от других трагетологов?✔ Работаю по KPI(CPA) модели! Это значит, что мы вместе устанавливаем адекватные показатели KPI за необходимое вам целевое действие (К примеру, цену за целевую заявку\подписку и т.д.) и в дальнейшем вы мне платите только в случае, когда цена за заявку равна либо ниже согласованной!✔ Выстраиваю детальную архитектуру контентного ретаргетинга (подходит как для сложных офферов, так и для снижения стоимости заявки)✔ Добиваясь результата благодаря стратегии и аналитике, а не везению!✔ Всегда выхожу на связь! Даже в выходные! Так же при необходимости, могу помочь вам:✔ Создать эффективную воронку продаж для соц. сетей✔ Внедрить инструменты увеличения конверсии для магазинов в инстаграмм✔ Настроить аналитику (Пиксель, Гугл\Яндекс аналитика)✔ Создать лэндинг✔ Создать и внедрить чат бота✔ Подтвердить БМ на территории СНГ (Способ получить до 800 РК)
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