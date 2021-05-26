Создать презентацию для вебинара

Задача не сложная, по сути надо сделать 1 слайд с фоном, продублировать его и наполнить контентом и добавить несколько небольших элементов

Есть четкое ТЗ, со всеми необходимыми рефернсами и прописанным текстом для каждого слайда.

Сделать нужно сегодня, максимум завтра утром!