Zasl17

Яков Zasl17

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Креативный монтаж видеороликов

Создаю креативные, обучающие и рекламные видео

Работаю с видео и фото уже два года.

Работаю в Premiere Pro

Я делаю:

- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения

- Улучшение картинки (цветокоррекция)

- Удаление "лишних" объектов с видео и фото

- Нормализацию звука

- Создание текстовой анимации

Работаю над созданием креативных роликов (в том числе по видеоиграм), рекламных роликов и любых других проектов!

Связь со мной:

WhatsApp: +7-996-382-8599

Telegram: https://t.me/Zasl17 (@Zasl17)

А также личные сообщения!

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Отзывы заказчиков

Kasyanov_D
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Субтитры на видео
Все выполнил в сроки, в лучшем виде, рекомендую)
Советую всем, быстрая оплата!
Ответный отзыв
vadim3553
Вадим 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
4 года назад
Видеоролик (склеить фото и видео). Есть пример
Все сделано быстро и красиво. Хороший исполнитель.
Рекомендую всем! Приятный человек, удобно работать!
Ответный отзыв