Креативный монтаж видеороликов
Создаю креативные, обучающие и рекламные видео
Работаю с видео и фото уже два года.
Работаю в Premiere Pro
Я делаю:
- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения
- Улучшение картинки (цветокоррекция)
- Удаление "лишних" объектов с видео и фото
- Нормализацию звука
- Создание текстовой анимации
Работаю над созданием креативных роликов (в том числе по видеоиграм), рекламных роликов и любых других проектов!
Связь со мной:WhatsApp: +7-996-382-8599
Telegram: https://t.me/Zasl17 (@Zasl17)
А также личные сообщения!
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Портфолио
- Ролик к 9 мая115 просмотров
- Рекламный ролик для инстаграма86 просмотров
- Игровая нарезка по Apex99 просмотров
- Величайшие схватки в царстве животных87 просмотров
- Тайны древнего Новруза50 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Все выполнил в сроки, в лучшем виде, рекомендую)
Ответный отзыв
Советую всем, быстрая оплата!
$4
10 баллов
4 года назад
Все сделано быстро и красиво. Хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Рекомендую всем! Приятный человек, удобно работать!