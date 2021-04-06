Креативный монтаж видеороликов

Создаю креативные, обучающие и рекламные видео

Работаю с видео и фото уже два года.

Работаю в Premiere Pro

Я делаю:

- Грамотный подбор эффектов, переходов и аудио сопровождения

- Улучшение картинки (цветокоррекция)

- Удаление "лишних" объектов с видео и фото

- Нормализацию звука

- Создание текстовой анимации

Работаю над созданием креативных роликов (в том числе по видеоиграм), рекламных роликов и любых других проектов!

Связь со мной:

WhatsApp: +7-996-382-8599

Telegram: https://t.me/Zasl17 (@Zasl17)

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