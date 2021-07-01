Требуется дизайн лендинга для сайта мобильного приложения по подписке. Использовать цвета и эффект паралакса, как на сайте marshallshop.ru. Все материалы уже подготовлены. Укажите сроки и стоимость выполнения проекта.
Дизайн
Нужно сделать дизайн различных элементов сайта и найти UX решения к ним. Требование в креативности, доступности, адекватном подходе.
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