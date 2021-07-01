Нужен дизайн лендинга, сайт мобильного приложения по подписке. Очень нравится дизайн этого сайта - https://marshallshop.ru/

Хочу сделать в таких же цветах и на главном экране такой-же эффект паралакса.

Все картинки и материалы для сайта уже есть.

Предлагайте ваши сроки и цены. Спасибо.