Дизайн лендинга

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Закрыт73 заявки2047 просмотров

Нужен дизайн лендинга, сайт мобильного приложения по подписке. Очень нравится дизайн этого сайта - https://marshallshop.ru/

Хочу сделать в таких же цветах и на главном экране такой-же эффект паралакса.

Все картинки и материалы для сайта уже есть.

Предлагайте ваши сроки и цены. Спасибо.

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