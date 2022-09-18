делаю разные виды дрим арт ,имею опыт работы с фотошоп ,создам. красивые фотоколлажы на день рождения, свадебные , семейные ,от 5 до 15 $, в зависимо от сложности работы ,могу дать возможность работодателю сам называть свою цену , буду рад сотрудничеству .